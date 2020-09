Nuovo caso shock dagli Usa, afroamericano con disturbi mentali incappucciato dalla polizia: è morto per asfissia – Video (Di giovedì 3 settembre 2020) Un Nuovo Video torna a scioccare dagli Stati Uniti, dove un afroamericano di 30 anni con disturbi mentale è morto dopo l’arresto della polizia. Daniel Prude correva nudo per strada a Rochester, sobborgo alle porta di New York, quando gli agenti lo hanno bloccato per ammanettarlo e mettergli un cappuccio in testa. Al momento dell’arresto, gli agenti hanno premuto sul viso di Prude, tenendolo faccia a terra per almeno due minuti. Prude è morto sette giorni dopo in ospedale, dove era stato ricoverato in condizioni gravi. Secondo la perizia del medico legale è stato un «omicidio causato dalle complicazioni di un’asfissia dovute a una coercizione fisica». Gli agenti che hanno partecipato ... Leggi su open.online

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo caso Coronavirus, nuovo caso a Valenzano. Il Sindaco: "Positivo nella Polizia Locale il Comando resta chiuso" Il Quotidiano Italiano - Bari Bollettino Coronavirus Lombardia/ Dati 3 settembre: 16.869 morti da inizio pandemia

Bollettino Coronavirus Lombardia, dati 3 settembre: il governatore regionale Attilio Fontana attacca il Governo per la lentezza decisionale sulle scuole Si registra un lieve decremento di nuovi casi ...

Covid-19, un morto e 41 contagi nelle ultime ore in Puglia

