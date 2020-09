Notizie del giorno – Tre positivi al PSG, squadra non paga gli stipendi, il web deride Karsdorp [FOTO] (Di giovedì 3 settembre 2020) Notizie del giorno – “Tre giocatori del Paris Saint-Germain vengono confermati positivi al test Sars CoV2 e sono soggetti al protocollo sanitario appropriato. Tutti i giocatori e lo staff continueranno a eseguire i test nei prossimi giorni”. E’ quanto scrive il club francese in una brevissima nota sul proprio sito ufficiale. Come specifica l’Equipe, si tratterebbe di Neymar, Di Maria e Paredes, tutti e tre tornati da una vacanza ad Ibiza. Il terzino olandese Karsdorp è molto vicino a diventare un nuovo calciatore dell’Atalanta, che ha deciso così di rimpiazzare il partente Castagne in direzione Leicester. Per il calciatore è la seconda avventura italiana, dopo quella poco fortunata alla Roma. A contraddistinguere l’esperienza nella capitale sono stati, ... Leggi su calcioweb.eu

pisto_gol : Ruud Gullit compie 58 anni. Berlusconi si innamorò di lui vedendolo giocare da difensore ma era un grande attaccan… - bncalcio : ?? BENVENUTO GIANLUCA?? ???? #BENVENUTOLAPADULA #LAPAGOL #ForzaStrega #BeneventoCalcio ?? Leggi il comunicato sul nos… - Agenzia_Ansa : Addio allo storico dell'arte #PhilippeDaverio Docente e saggista, è stato assessore alla Cultura del Comune di Mila… - karel_alejandro : RT @Agenzia_Ansa: Il premier Giuseppe Conte ha chiamato Silvio Berlusconi una volta appresa la notizia della positività al Covid del leader… - Germanya555 : RT @arianna1910: . Anche in Francia riducono del 25% il numero dei Parlamentari. #IoVotoSi #Francia #VotaSi… -

Ultime Notizie dalla rete : Notizie del TG Veneto News: le notizie del 2 settembre 2020 Televenezia M5s, Aiello lascia il gruppo alla Camera: «Non mi rappresenta più»

«Mi dimetto dal Movimento 5 Stelle, che non mi rappresenta più, continuando la mia attività di parlamentare». Lo annuncia la deputata Piera Aiello in un lungo post su Fb in cui la parlamentare sicilia ...

Philippe Daverio è morto. Addio allo storico dell'arte ed ex assessore di Milano

Milano, 2 settembre 2020 - Lutto nel mondo della cultura e dell'arte italiani. Questa notte è morto all'istituto dei Tumori di Milano lo storico dell'arte Philippe Daverio. Lo ha reso noto la regista ...

«Mi dimetto dal Movimento 5 Stelle, che non mi rappresenta più, continuando la mia attività di parlamentare». Lo annuncia la deputata Piera Aiello in un lungo post su Fb in cui la parlamentare sicilia ...Milano, 2 settembre 2020 - Lutto nel mondo della cultura e dell'arte italiani. Questa notte è morto all'istituto dei Tumori di Milano lo storico dell'arte Philippe Daverio. Lo ha reso noto la regista ...