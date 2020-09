No Time To Die, trailer adrenalinico per il nuovo Bond sullo sfondo di Matera. Il venticinquesimo film della saga di 007 in sala dal 12 novembre (Di giovedì 3 settembre 2020) Inseguimenti mozzafiato, scontri a colpi di arti marziali e armi da fuoco, esplosioni tra grattacieli di cristallo o in mezzo al mare, manovre azzardate a bordo della Aston Martin sullo sfondo di Matera. Due minuti e 40 secondi ad alto tasso di adrenalina per il nuovo trailer di No Time To Die, 25/o film nella saga di James Bond, l’ultimo con Daniel Craig nei panni di 007. Diretto da Cary Joji Fukunaga, prodotto da Michael G. Wilson e Barbara Broccoli, il film era previsto ad aprile, ma è slittato a causa dell’emergenza coronavirus: arriverà in sala il 12 novembre. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

