No Time To Die, nuovo trailer per #Bond25 (Di giovedì 3 settembre 2020) Un salto da un ponte, inseguimenti mozzafiato e un passato che non muore mai. Queste solo le prime immagini del secondo trailer, di No Time To Die, venticinquesimo film della amata saga di James Bond. Questa sarà l’ ultima pellicola a vedere nei panni dell’agente segreto al servizio della Regina, Daniel Craig, ormai alla quinta apparizione nel ruolo. Mai come questa volta l’attesa è alle stelle, non solo per una storia che si prospetta essere adrenalinica ed appassionante, ma anche per il cambio di regia. I due film precedenti vedevano dietro la macchina da presa il premio Oscar Sam Mendes, regista di Skyfall e Spectre. La regia questa volta è affidata a Cary Fukunaga regista dell’acclamata prima stagione della serie antologica True Detective. Cary Fukunaga e Daniel Craig durante le riprese No ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

repubblica : 'No Time To Die', il Sud Italia fa da sfondo al nuovo film di James Bond - SkyTG24 : '007 No Time to Die', oggi il trailer ufficiale. Confermata la data d'uscita - RadioR101 : #R101Cinema: James Bond è pronto a tornare in azione, guarda il nuovo trailer di #NoTimeToDie su… - kennethwilkinso : RT @hokuto_empire: Rio Bravo/No Time To Die #sidebyside #NoTimeToDie #JamesBond #AnaDeArmas #danielcraig #NoTimeToDieTrailer #johnwayne #h… - GreyCaitlin : Bella Italiano!! Non si puo morire (No Time To Die) my Italian version of our James Bond Style Theme Song.… -