“No Time To Die”, il nuovo James Bond in sala dal 12 novembre (Di giovedì 3 settembre 2020) E' uno dei titoli più attesi della prossima stagione, uno dei film su cui si punta per far tornare la gente al cinema. Il 12 novembre uscirà "No Time To Die" diretto da Cary Joji Fukunaga, il nuovo 007, con, ancora una volta, Daniel Craig. Il nuovo trailer appena arrivato online svela molto: le nuove location, scene d'azione spettacolari, la nuova agente 007 e la nuova affascinante Bond Girl. Leggi su ilfogliettone

