No Time To Die, ecco il trailer del nuovo film di 007 (Di giovedì 3 settembre 2020) https://youtu.be/vw2FOYjCz38 Un altro dei titoli cinematografici più attesi dell’anno che si sono dovuti spostare a causa del coronavirus è No Time To Die. Il 25esimo film nella saga dell’agente segreto 007, l’ultimo che vedrà come protagonista l’attore Daniel Craig, era previsto per lo scorso aprile ma è ovviamente slittato a causa della chiusura delle sale. Ora debutterà al cinema dal prossimo 12 novembre e in queste ore è stato diffuso un nuovo trailer che ci immerge nelle atmosfere della pellicola. Come si vede nella clip, la spia britannica James Bond si era ritirato a vira privata. Ma il buen retiro in Giamaica è interrotto dalla richiesta d’aiuto del vecchio amico della Cia Felix Leiter (Jeffrey Wright). La missione legata a uno ... Leggi su wired

Giu_8 : NO TIME TO DIE (2020) | Nuovo Trailer ITA del film con 007 - movietele : 007 No Time To Die, Trailer Finale italiano | Video | - Cinemappazzone : Nuovo trailer italiano: 007 No Time To Die - el_salo_salo : O serà un... Dr. No: Time to die! - comingsoonit : Ecco il nuovo #trailer italiano di #NoTimeToDie . #Bond25 arriverà nei cinema il 12 novembre prossimo! -