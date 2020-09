Nintendo festeggia i 35 anni di Mario con tantissime novità! (Di giovedì 3 settembre 2020) Con una nuova presentazione andata in onda oggi, Nintendo attraverso un comunicato stampa ha mostrato un ampio numero di titoli, prodotti ed eventi di gioco in arrivo per il 35° anniversario di Super Mario Bros.I giochi per le console della famiglia Nintendo Switch svelati oggi includono Super Mario 3D All-Stars, una collezione di tre Super Mario dell'epoca moderna: Super Mario 64, Super Mario Sunshine e Super Mario Galaxy. Super Mario Bros. 35, un titolo online ambientato nel mondo del Super Mario Bros. originale e Super Mario 3D World + Bowser's Fury, una versione migliorata di Super Mario 3D World, uscito in origine su Wii U.Il video ha inoltre svelato altre ... Leggi su eurogamer

