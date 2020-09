Niente sedute dallo psichiatra a causa del Coronavirus: ragazza di 19 anni si toglie la vita (Di giovedì 3 settembre 2020) Una ragazza inglese di 19 anni si è tolta la vita a causa della pandemia di Covid-19. Georgia Gallaway, questo il nome della giovane, soffriva di problemi di salute mentale da diversi anni, e non ha retto all’annullamento forzato (causa Coronavirus) degli incontri dal vivo con il proprio psichiatra. Gli incontri sono stati infatti sostituiti con quelli telefonici. Dall’altra parte della cornetta però non c’era il suo psichiatra, ma uno “sconosciuto”. Questo cambiamento, secondo quanto riferito dalla madre della ragazza, Sophie Alway, ha generato una spirale discendente che ha portato Georgia a togliersi la vita lo scorso ... Leggi su tpi

finevline_ : RT @fallingvstyles: vi spiego cosa è successo oggi ; ero uscita in centro con deni quando ci siamo sedute sul prato della piazza. eravamo l… - SucchinodiLando : Oggi dopo 16 anni di vita mio padre mi ha detto che da ragazzo veniva bullizzato essendo leggermente balbuziente, m… - fallingvstyles : vi spiego cosa è successo oggi ; ero uscita in centro con deni quando ci siamo sedute sul prato della piazza. erava… - coffeandpayne : @gasoljnee In breve: una mia amica ha questa cotta pazzesca per un ragazzo, nonché migliore amico del mio ex stori… - larryxsmilee : @sirenoirs sono stata da uno psicologo con la mutua, ci sono andata che soffrivo di depressione ed ho smesso stando… -

Ultime Notizie dalla rete : Niente sedute Tre settembre 2020, il grande regalo di 60mila lacrime La Fune Consulenti, 5 modi per trasformare il costo del personale in un investimento

Lo sappiamo: l’ufficio dei Consulenti Finanziari non è facile da gestire. Il consorzio, i costi fissi, la segreteria, il servizio di pulizia, la posta, gli estintori, etc.. Nel bilancio di fine anno, ...

Pacifico e Bartezzaghi strana coppia a Villa Arconati: «Vi raccontiamo i nostri fantasmi buoni»

Canzoni e racconti d’autore il 4 settembre a Villa Arconati Festival (ore 19, Castellazzo di Bollate - MI). Ideatori e protagonisti di Vedi alla voce. Serata con fantasmi enigmatici e pacifici saranno ...

Lo sappiamo: l’ufficio dei Consulenti Finanziari non è facile da gestire. Il consorzio, i costi fissi, la segreteria, il servizio di pulizia, la posta, gli estintori, etc.. Nel bilancio di fine anno, ...Canzoni e racconti d’autore il 4 settembre a Villa Arconati Festival (ore 19, Castellazzo di Bollate - MI). Ideatori e protagonisti di Vedi alla voce. Serata con fantasmi enigmatici e pacifici saranno ...