New York, afroamericano incappucciato dalla polizia muore asfissiato (Di giovedì 3 settembre 2020) Daniele Prude, 30enne afroamericano di Rochester, è morto a seguito di un arresto della polizia. La tragedia è avvenuta a marzo e solo ora è stato divulgato il video. STATI UNITI – Ancora un afroamericamo morto in America con la polizia pesantemente coinvolta. L’episodio in questione è avvenuto lo scorso 30 marzo e ora c’è il video – diffuso dalla famiglia – degli ultimi istanti di vita della vittima. Rochester, periferia di New York La vittima si chiamava Daniel Prude, 30 anni, originario di Chicago. Era appena arrivato a Rochester per una visita con la sua famiglia. La polizia è intervenuta dopo che il fratello Joe ha chiamato il numero di emergenza 911 per denunciare la scomparsa del fratello ... Leggi su newsmondo

New York choc, polizia incappuccia un afroamericano e lui muore soffocato in strada

Addio al dj Erick Morillo, suo il tormentone "I like to Move It"

E' morto l'autore della hit mondiale "I Like to Move It", resa ancor piu' celebre dal film "Madagascar" della Dreamworks: il corpo di Erick Morillo, 49 anni, e' stato trovato ieri nella sua casa a Mia ...

Osaka, un'attivista che onora il tennis

Dove si sente a casa propria Naomi Osaka? In Giappone, dov’è nata? Oppure ad Haiti, patria del padre? E Frances Tiafoe si considera un figlio della Sierra Leone, dalla quale i suoi genitori emigrarono ...

