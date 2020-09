New York, afroamericano incappucciato dalla polizia muore asfissiato. L’episodio è avvenuto a marzo (Di giovedì 3 settembre 2020) Daniele Prude, 30enne afroamericano di Rochester, è morto a seguito di un arresto della polizia. La tragedia è avvenuta a marzo e solo ora è stato divulgato il video. STATI UNITI – Ancora un afroamericamo morto in America con la polizia pesantemente coinvolta. L’episodio in questione è avvenuto lo scorso 30 marzo e ora c’è il video – diffuso dalla famiglia – degli ultimi istanti di vita della vittima. Rochester, periferia di New York La vittima si chiamava Daniel Prude, 30 anni, originario di Chicago. Era appena arrivato a Rochester per una visita con la sua famiglia. La polizia è intervenuta dopo che il fratello Joe ha chiamato il numero di emergenza 911 ... Leggi su newsmondo

New York choc, polizia incappuccia un afroamericano e lui muore soffocato in strada

Usa, nuovo video choc: afroamericano con disturbi mentali ucciso dalla polizia a New York

Nuovo video choc negli Stati Uniti che documenta una violenza della polizia nei confronti di un afroamericano. La vittima, che si chiamava Daniel Prude, è un 30enne con disturbi mentali. L'episodio ri ...

