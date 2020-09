Nettuno, la periferia è abbandonata a se stessa: l’ultimo furto pochi giorni fa, i ladri si sono portati via anche gli infissi (Di giovedì 3 settembre 2020) L’altro ieri ignoti in pieno giorno hanno depredato una abitazione in via Silvio Spaventa, zona in località Tre Cancelli, uno dei tanti quartieri periferici di Nettuno. Ne parliamo con Elvio Vulcano, portavoce nazionale del sindacato LeS (Libertà e Sicurezza Polizia di Stato). D.: Vulcano che sta succedendo nella periferia di Nettuno? È vero che manca la sicurezza in queste zone? R.: Certamente ed anzi possiamo accomunare la situazione di Nettuno a quella di tante cittadine del nostro paese. Purtroppo la carenza cronica delle forze dell’ordine permette di garantire una certa sicurezza solo nelle zone centrali dove vi sono più persone. Tornando nello specifico della bellissima cittadina della provincia di Roma, sicuramente chi è venuto in ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Doppio incendio alla periferia di Nettuno, al lavoro Vigili del fuoco e polizia

Doppio incendio di sterpaglie a Nettuno, in zona via Rovito a Tre Cancelli e a via del Melo in zona Cadolino , dove ad andare a fuoco è stato anche del materiale accatastato in un terreno. Al lavoro i ...

