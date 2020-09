Netflix, annunciata docu-serie su Ayrton Senna: trailer e data d’uscita (Di giovedì 3 settembre 2020) Pochi minuti fa, Netflix ha annunciato una serie TV interamente dedicata al pilota brasiliano Ayrton Senna. Sarà suddivisa in 8 episodi Solo qualche mese fa, Netflix ha tenuto incollati milioni di spettatori allo schermo grazie alla docu-serie “The Last Dance”, interamente dedicata alla leggenda NBA Michael Jordan. Pochi minuti fa, il colosso dello streaming ha … L'articolo Netflix, annunciata docu-serie su Ayrton Senna: trailer e data d’uscita proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

