Neonato trovato morto nel salernitano, fermati il padre e la madre (Di giovedì 3 settembre 2020) AGI - Sono in stato di fermo di pg i genitori del Neonato, trovato morto, ieri sera, vicino a una siepe che delimita un parco residenziale in via Roma a Roccapiemonte, nel salernitano. L'uomo, 47 anni, è ora in carcere a Salerno; la donna, 42 anni, invece, è in ospedale, piantonata dai carabinieri. La salma del piccolo è all'obitorio dove verrà eseguito l'esame autoptico per stabilire, innanzitutto, se sia nato vivo o morto. Un particolare che cambierebbe anche l'eventuale capo di accusa nei confronti dei genitori. Fonti degli investigatori rivelano che tutte le tracce portavano a loro, che risiedono nei pressi del luogo del ritrovamento. Il piccolo Aveva poche ore di vita e il cordone ombelicale ancora attaccato Le indagini coordinate dalla ... Leggi su agi

