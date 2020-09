Neonato trovato morto in un’aiuola: svolta nel caso. La notizia è di poco fa (Di giovedì 3 settembre 2020) Dopo il ritrovamento di un Neonato morto in strada a Roccapiemonte, in provincia di Salerno, questa notte due persone – marito e moglie di 47 e 42 anni – sono state fermate con l’accusa di omicidio. A renderlo noto è SkyTg24. Questa notte il Neonato è stato ritrovato senza vita tra le aiuole di un parco sito in Via Roma.A lanciare l’allarme è stato proprio uno dei residenti dello stesso. Sul posto, sono accorsi gli agenti di polizia e il sindaco.La salma è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale di Nocera Inferiore dove sarà sottoposta ad autopsia. Il Neonato, al momento del ritrovamento, aveva ancora il cordone ombelicale attaccato. L’ipotesi principale è che fosse nato da poche ore. Uno dei condomini, passando in via Roma, ha notato il corpicino avvolto in un lenzuolo in una siepe e ha allertato i ... Leggi su caffeinamagazine

SkyTG24 : Neonato trovato morto in un'aiuola nel Salernitano - rtl1025 : ?? Un neonato è stato trovato morto in strada a #Roccapiemonte (#Salerno). Il corpicino, questa sera intorno alle 1… - fanpage : Neonato trovato morto in una aiuola, i testimoni: “Sembrava che dormisse” - UnioneSarda : Neonato trovato morto nella siepe, fermati marito e moglie #Salerno - bizcommunityit : Neonato trovato morto a Roccapiemonte, fermati i genitori -