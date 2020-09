Neonato trovato morto in un’aiuola nel Salernitano: fermati marito e moglie (Di giovedì 3 settembre 2020) Hanno rispettivamente 42 e 47 anni le due persone, marito e moglie, che sono state fermate per l’omicidio del Neonato trovato morto in un’aiuola nel Salernitano, a Roccapiemonte. A sottoporli al fermo nel corso della notte sono stati i Carabinieri della Compagnia di Mercato San Severino e del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Salerno. Il corpicino del piccolo, che aveva ancora il cordone ombelicale attaccato, era stato notato il 2 settembre intorno alle 19 in un’aiuola di via Roma da un passante che ha dato l’allarme. Gli investigatori hanno rinvenuto una ferita alla testa sul corpicino del Neonato. La salma, dopo l’esame esterno effettuato dal medico legale, è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale di ... Leggi su ilfattoquotidiano

