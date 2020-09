Neonato trovato morto a Salerno: fermati marito e moglie (Di giovedì 3 settembre 2020) Ieri, verso le 19, un passante ha notato il corpo di un Neonato senza vita in una siepe a Roccapiemonte, in provincia di Salerno. L’uomo, notando il piccolo, ha immediatamente dato l’allarme dando il via alle indagini. Questa mattina la prima importante svolta nel caso. fermati marito e moglie Due persone, marito e moglie, sono stati fermati per l’omicidio del Neonato ritrovato ieri, rivela Ansa. Le indagini sono cominciate immediatamente, appena scattata la prima segnalazione di ieri sera, con il lavoro dei Carabinieri del luogo coadiuvati dai colleghi di Mercato San Severino. Nella notte, poi, i Carabinieri della Compagnia di Mercato San Severino insieme agli uomini del Reparto ... Leggi su thesocialpost

