Nella piscina di Al Bano, questa "cosina": prospettive proibite, la foto (spinta) di Loredana Lecciso | Guarda (Di giovedì 3 settembre 2020) Seduzioni e provocazioni direttamente dalla piscina di Al Bano Carrisi. Seduzioni e provocazioni firmate Loredana Lecciso, la cui voglia di estate pare inesauribile. Nella tenuta di Cellino San Marco la showgirl si rilassa e si mostra sul suo profilo Instagram. Colpisce in particolare uno scatto che la ritrae mentre, fasciata in un bikini rosso, esce dalla piscina: fisico perfetto, forme incantevoli e prospettiva maliziosa. Una foto d'autore che ha intercettato, giusto per fare due nomi, i complimenti di Monica Leofreddi e Francesca Leto. Ma sono moltissimi i follower che hanno commentato la foto facendo i complimenti a Loredana Lecciso (complimenti che avranno riempito d'orgoglio Al Bano: tra i due il ... Leggi su liberoquotidiano

antovarb : RT @costacrociere: Tre giorni per tornare a bordo possono sembrare tanti. Tre ore in piscina, invece, non saranno mai abbastanza, nella nos… - RodrigoFlornci7 : RT @costacrociere: Tre giorni per tornare a bordo possono sembrare tanti. Tre ore in piscina, invece, non saranno mai abbastanza, nella nos… - mignoloeprof : @BacciGloria @rekotc Comunque c'ha er buchino. La butti nella piscina. E le dai una lavatina. - rischiami : oggi sono venuta sul lago di garda (nella foto sono nella piscina del resort ma dettagli) per fare un'ultima mini-v… - MarcoPuglisi3 : Vabbè tutto ma dai!! Gigi si starà rivoltando nella sua piscina! #AnnaTatangelo #BattitiLive2020 @FabriFibra torna… -

Ultime Notizie dalla rete : Nella piscina La foca si diverte a «volteggiare» nella piscina ad anello Gazzetta del Sud Calisse: “A breve il bando per la gestione della piscina di Campoloniano”

A seguito di segnalazione pervenuta in redazione da parte di un lettore che chiedeva delucidazioni in merito alla piscina di Campoloniano, la redazione di Rietinvetrina.it ha contattato nella giornata ...

Rosolino a Pescara, 'swim camp' per aiutare la ripresa

(ANSA) - PESCARA, 03 SET - Un modo per spingere i giovanissimi a tornare in piscina e, nello stesso tempo, per usufruire del loro entusiasmo: Massimiliano Rosolino parla così della nuova edizione, ...

A seguito di segnalazione pervenuta in redazione da parte di un lettore che chiedeva delucidazioni in merito alla piscina di Campoloniano, la redazione di Rietinvetrina.it ha contattato nella giornata ...(ANSA) - PESCARA, 03 SET - Un modo per spingere i giovanissimi a tornare in piscina e, nello stesso tempo, per usufruire del loro entusiasmo: Massimiliano Rosolino parla così della nuova edizione, ...