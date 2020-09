Nba, Steve Nash nuovo coach dei Brooklyn Nets (Di giovedì 3 settembre 2020) Steve Nash è, a sorpresa, il nuovo head coach dei Brooklyn Nets. Lo ha ufficializzato la stessa franchigia della Grande Mela, con cui il canadese ha firmato un quadriennale. Alla prima esperienza in ... Leggi su gazzetta

L’ex playmaker fa il suo esordio in panchina, col botto.A sorpresa sarà Steve Nash il prossimo allenatore dei Brooklyn Nets. L'Hall of Famer canadese guiderà Kevin Durant e Kyrie Irving ed il resto della squadra per le prossime quattro stagioni. Jacque Vau ...