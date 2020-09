Nations League su Rai 1 e Mediaset. Italia 1 relega i campioni del Portogallo sul 20 per trasmettere l’amichevole Milan-Monza (Di giovedì 3 settembre 2020) Cristiano Ronaldo - Nations League Rai e Mediaset tornano a spartirsi il calcio in chiaro. Al via la seconda edizione della Uefa Nations League, competizione riservata alle Nazionali europee. Rai 1 – come vuole la tradizione – trasmetterà le partite dell’Italia, mentre il Biscione – tra Italia 1 e il 20 – garantirà i migliori incontri stranieri. Si parte con le prime due giornate, concentrate in sei giorni. Nations League in TV: le partite da giovedì 3 a martedì 8 settembre 2020 La Uefa Nations League 2020/2021 è suddivisa in quattro leghe: A, B, C e D. Le prime tre hanno un organico di 16 squadre, suddivise in quattro gruppi da 4; la ... Leggi su davidemaggio

