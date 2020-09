Nations League, pari e patta tra Germania-Spagna: i risultati (Di giovedì 3 settembre 2020) Prima giornata di Nations League: la Spagna acciuffa la Germania al 96′ con Gaya. Vincono Ucraina e Russia: tutti i risultati delle varie Leghe Un gol di Gayà al 96′ ferma la Germania sull’1-1 nell’esordio della Nations League: la Spagna ottiene un punto in extremis contro la squadra di Low. I tedeschi erano passati in vantaggio al 51′ con Werner su assist dell’atalantino Gosens, all’esordio in Nazionale. Nell’altra partita del girone, l’Ucraina vince 2-1 contro la Svizzera. Nelle altre gare della prima serata, in Lega B vincono Galles (1-0 in casa della Finlandia), Russia (3-1 contro la Serbia di Kolarov) e Ungheria (blitz in casa della Turchia per 1-0). pari ... Leggi su zon

