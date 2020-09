Nations League, la Germania beffata al 95′ dalla Spagna (1-1). Russia a valanga (Di giovedì 3 settembre 2020) Un gol di Werner al 51' non ha permesso alla Germania di battere la Spagna a Stoccarda. Tedeschi hanno giocato meglio ma la nazionale iberica prima ha sciupato diversi gol e solo nel finale ha ottenuto il pareggio con una rete di Gaya al 95'. Successo netto della Russia sulla Serbia per 3-1. I russi continuano a fare progressi dopo il Mondiale del 2018. L'Ucraina ha battuto la Svizzera per 2-1. Da segnalare la vittoria dell'Ungheria.Questi i risultati e i marcatori:LEGA AGRUPPO 4Germania-Spagna 1-151' Werner (G), 95' Gayà (S)Germania (3-4-3): Trapp; Can, Süle, Rüdiger; Kehrer, Gundogan (74' Serdar), Kroos, Gosens; Sané (63' Ginter), Werner, Draxler. All. LoewSpagna (4-3-3): Kepa; Carvajal, Ramos, P. Torres, Gayà; Fabian (80' ... Leggi su itasportpress

