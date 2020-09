Nations League: Italia-Bosnia, le probabili formazioni (Di venerdì 4 settembre 2020) L’Italia di Mancini riparte carica di speranza ed entusiasmo, in questa prima giornata di Nations League. Il ct azzurro dovrebbe riproporre il 4-3-3, ma le scelte di formazione tengono conto anche dell’incontro ravvicinato contro l’Olanda, in programma il 7 settembre. Davanti Donnarumma, si dovrebbe ricompone il tandem Bonucci-Chiellini, con Florenzi e Biraghi (o in alternativa Emerson Palmieri) ai lati; centrocampo con Zaniolo, Barella e Jorginho, senza escludere la carta Tonali dal 1°, mentre in avanti il trio d’attacco dovrebbe essere composto da Chiesa e Insigne a supporto di uno tra Belotti e Immobile, con il secondo che probabilmente verrà risparmiato per poi essere titolare contro gli olandesi. Per la Bosnia grande assente Pjanic, positivo al coronavirus, mentre sarà in ... Leggi su alfredopedulla

