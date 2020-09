Napoli, uomo accoltellato si tuffa dal lungomare per sfuggire all’agguato (Di giovedì 3 settembre 2020) Napoli. Si è gettato a mare per sfuggire ai rapinatori che lo stavano inseguendo. E’ accaduto all’alba di stamane, vittima un 52enne napoletano recuperato dal 118 nello specchio d’acqua su via Caracciolo. Napoli, uomo accoltellato si tuffa dal lungomare per sfuggire all’agguato A darne notizia è Il Mattino. La versione dell’uomo, pregiudicato, ora ricoverato al … L'articolo Napoli, uomo accoltellato si tuffa dal lungomare per sfuggire all’agguato Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

