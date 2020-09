Napoli, un anno in tribuna per Milik se non andrà alla Roma (Di giovedì 3 settembre 2020) L’attaccante polacco potrebbe trascorrere un anno in tribuna se non dovesse trovare squadra Il futuro di Arek Milik è ancora in bilico. La Juventus sembra ormai essersi allontanata, mentre la Roma, altra grande interessata a lui, non riesce a trovare l’accordo con il Napoli. E per l’attaccante il destino potrebbe essere buio. Come riportato da Tuttosport, Aurelio De Laurentiis potrebbe decidere di tenere un anno intero in tribuna Milik se non dovesse trovare acquirenti in questa finestra di mercato. Un’intera stagione ai box minerebbe all’attaccante la possibilità di giocare l’Europeo con la Polonia. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

claudioruss : De Laurentiis: “#Koulibaly e #Milik sono in uscita, mercato permettendo. Quindi, se il mercato permetterà le uscite… - juventusfc : ?? Un anno fa #OnThisDay, il gol lampo di @2DaniLuiz nel thriller 4-3 ?? Napoli! #ForzaJuve - chiccofree : @sscnapoli @ADeLaurentiis Ma ogni anno a stess cos..? L'unico che può 'benedire' il #Napoli e #D10S la nostra relig… - christian_ioime : @Andrea69771 Anno 2007. Ci sono 3 neopromosse: genoa,napoli e.....?????? non ricordo giuro - petrazzuolo : RT @napolimagazine: TUTTOSPORT - Se Milik rinuncerà alla Roma rischia di finire un anno in tribuna a Napoli -