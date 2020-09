Napoli, si fingeva rider per consegnare sigarette di contrabbando (Di giovedì 3 settembre 2020) Un uomo di 34 anni si fingeva un rider per consegnare sigarette di contrabbando alle bancarelle del suo quartiere. All’interno del suo zaino trovati 30 kg di sigarette. Per svolgere la sua attività illegale aveva deciso di fingersi un rider di una famosa azienda spagnola. Con questo travestimento, riusciva a rifornire passando inosservato molte bancarelle … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Ultime Notizie dalla rete : Napoli fingeva Napoli, si fingeva rider per consegnare sigarette di contrabbando Inews24 Napoletano si fingeva generale della Finanza per ottenere favori: arrestato

Si qualificava falsamente come finanziere mostrando un falso tesserino di riconoscimento riportante il grado di maresciallo capo e decisamente del tutto simile a quelli autentici e relativa placca met ...

45enne si fingeva finanziere, arrestato da quelli veri

Si qualificava come generale della Guardia di finanza ed esibiva falso tesserino: uomo di 45 anni arrestato da finanzieri della Tenenza di Montegiordano. Arrestato un uomo, 45 anni, per essersi falsam ...

Si qualificava falsamente come finanziere mostrando un falso tesserino di riconoscimento riportante il grado di maresciallo capo e decisamente del tutto simile a quelli autentici e relativa placca met ...Si qualificava come generale della Guardia di finanza ed esibiva falso tesserino: uomo di 45 anni arrestato da finanzieri della Tenenza di Montegiordano. Arrestato un uomo, 45 anni, per essersi falsam ...