Napoli, Politano stupito da Osimhen: “È incontenibile” (Di giovedì 3 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Matteo Politano, attaccante del Napoli, dal ritiro di Castel di Sangro ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole: Osimhen – “E’ un giocatore di grandissima prospettiva, bravo ragazzo che deve lavorare con calma. Non bisogna aspettarsi tutto e subito, arriva da un altro campionato che è diverso da quello italiano. Il potenziale c’è e starà a lui metterlo in atto, siamo contenti di averlo in squadra e gli daremo una mano. Top player? Ce lo auguriamo. Victor è un gran bel giocatore di prospettiva con grande gamba. È incontenibile, dovremo essere bravi a metterlo a suo agio”. Teramo – “Sarà un test importante, dobbiamo alzare i ritmi perché ... Leggi su anteprima24

