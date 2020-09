Napoli, individuato il post Koulibaly: si tratta di Senesi del Feyenoord (Di giovedì 3 settembre 2020) Secondo La Gazzetta dello Sport il Napoli non avrebbe più dubbi riguardo alla scelta del difensore centrale da acquistare nel caso di cessione di Kalidou Koulibaly. Il difensore senegalese infatti è stato messo sul mercato dallo stesso Aurelio De Laurentiis, il quale chiede per il suo cartellino circa 70 milioni di euro. Il sostituto individuato … L'articolo Leggi su dailynews24

zazoomblog : Napoli individuato il post Koulibaly: si tratta di Senesi del Feyenoord - #Napoli #individuato #Koulibaly: - sscalcionapoli1 : Koulibaly e Maksimovic in uscita, il Napoli ha già individuato i due sostituti #calciomercato - TransferFeed1 : RT @FilippoRubu00: ??#Napoli, sembra ci sia un accordo di massima con il #City per la cessione di #Koulibaly a 70M + bonus. Il sostituto ind… - FilippoRubu00 : ??#Napoli, sembra ci sia un accordo di massima con il #City per la cessione di #Koulibaly a 70M + bonus. Il sostitut… -