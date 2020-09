Napoli, il Cardinale Sepe benedice gli azzurri: “Il popolo napoletano crede in voi” (Di giovedì 3 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCastel di Sangro – Il Cardinale Crescenzio Sepe benedice la stagione azzurra. Come ogni anno, l’Arcivescovo di Napoli, accompagnato nell’occasione dal Vescovo di Sulmona Michele Fusco, è stato gradito ospite del ritiro del Napoli che per la prima volta si è svolto a Castel di Sangro. Una presenza di grande valore spirituale e umano che conferisce profonda emotività e che accompagna con un momento di riflessione l’avvio della stagione. Il Presidente De Laurentiis, il Vice Presidente Edoardo De Laurentiis, i dirigenti, Rino Gattuso, lo staff tecnico e il gruppo azzurro si sono riuniti a semicerchio sul campo del Patini per ascoltare le parole del Cardinale: “Non potevo non essere vicino al ... Leggi su anteprima24

