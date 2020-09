Napoli, De Laurentiis su Sokratis: «Ci stiamo lavorando» (Di giovedì 3 settembre 2020) Il presidente del Napoli ha confermato la trattativa per il difensore greco Sokratis In una lunga intervista a Radio Kiss Kiss Napoli, Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato anche dell’obiettivo di mercato Sokratis Papastathopoulos; difensore greco dell’Arsenal. «Per Sokratis ci stiamo lavorando, stiamo vedendo. Il mercato in uscita è tutto una risata. Nel mondo del calcio le palle si gonfiano a dismisura, sembra che tu stia parlando con delle persone che sembrano semplici ricattatori. Io ormai ci ho fatto il callo, ci nuoto in mezzo. Io sono abituato a nuotare in apnea. È anche molto divertente, perché quando li sento parlare faccio finta di ... Leggi su calcionews24

claudioruss : De Laurentiis: 'Speriamo che il #Napoli sia fregno e non fregna, cerchiamo di intostire la squadra e di farla diventare molto maschia' - claudioruss : De Laurentiis: “#Koulibaly e #Milik sono in uscita, mercato permettendo. Quindi, se il mercato permetterà le uscite… - GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? De Laurentiis conferma l'addio di Koulibaly: 'E' sul mercato' ?? - Arianna_82_ : RT @claudioruss: De Laurentiis: 'Speriamo che il #Napoli sia fregno e non fregna, cerchiamo di intostire la squadra e di farla diventare mo… - AndRisolo17 : RT @claudioruss: De Laurentiis: 'Speriamo che il #Napoli sia fregno e non fregna, cerchiamo di intostire la squadra e di farla diventare mo… -