Napoli Bike Festival 2020 | domenica 13 settembre partenza dalla Galleria Principe

La nona edizione del Napoli Bike Festival riparte dalla "Napoli Obliqua": domenica 13 settembre delle 8 alle 12 un Bike tour in Mtb con partenza dalla Galleria Principe. Il Napoli Bike Festival torna a settembre. Dopo la cancellazione di tutti gli eventi nella scorsa primavera a causa del lockdown, il NBF si rinnova con una nuova formula estesa e rispettosa della fase

Napoli BIke Festival riparte dalla "Napoli Obliqua": bike tour in Mtb

Il Napoli Bike Festival torna a settembre. Dopo la cancellazione di tutti gli eventi nella scorsa primavera a causa del lockdown, il NBF si rinnova con una nuova formula estesa e rispettosa della fase ...

