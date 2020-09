Napoli, 2 positivi escono dal Covid center. L’Asl Na 1: Fatto gravissimo, segnalati alle forze dell’ordine (Di giovedì 3 settembre 2020) Due pazienti positivi ricoverati al Covid center Loreto mare di Napoli escono all’esterno del nosocomio. È quanto fa sapere la Direzione generale della Asl Napoli 1 centro, che giudica il Fatto “gravissimo”. Nella notte, due pazienti positivi si sono recati all’esterno del nosocomio e sono stati segnalati alle forze dell’ordine. La direzione ha dato mandato ai propri legali per “valutare ogni utile iniziativa per tutelare l’immagine degli operatori sanitari e dell’Azienda”. “Quanto avvenuto durante la notte al Covid center Loreto mare è gravissimo – si legge ... Leggi su ildenaro

fanpage : L'episodio è accaduto stanotte. 'Un fatto gravissimo' - DomenicaGianne4 : RT @RadioSavana: Napoli: due ragazzi, un 17enne e un 23enne invalido al 100%, positivi #Covid19 buttati fuori (come da testimonianza) dai s… - rep_napoli : Coronavirus: due positivi escono da Covid center di Napoli [aggiornamento delle 15:41] - Marilenapas : RT @fanpage: L'episodio è accaduto stanotte. 'Un fatto gravissimo' - NonnaMaria15 : RT @RadioSavana: Napoli: due ragazzi, un 17enne e un 23enne invalido al 100%, positivi #Covid19 buttati fuori (come da testimonianza) dai s… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli positivi

NapoliToday

Due giovani risultati positivi al coronavirus sono usciti dal Covid Center dell'ospedale Loreto Mare di Napoli la scorsa notte. Lo fa sapere la Asl Napoli 1 Centro, che parla di fatto "gravissimo perc ...Roma, 3 settembre 2020 - Nella notte è stato lanciato il razzo europeo Vega. Il vettore è partito 03:51 di oggi dalla base europea di Kourou (Guyana Francese), portando in orbita per la prima volta be ...