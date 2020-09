Musumeci: “Fuori le navi delle ong dalla Sicilia”. E Conte promette più rimpatri (Di giovedì 3 settembre 2020) ROMA – “Si è appena formato il governo tunisino e ora ci sono le premesse per intensificare i rimpatri. Confidiamo di rafforzare il programma dei rimpatri utilizzando anche sistemi più flessibili, inclusi trasporti marittimi“. Lo ha detto a quanto si apprende il presidente del consiglio Giuseppe Conte nel corso del vertice a Palazzo Chigi sui migranti con il presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci e il sindaco di Lampedusa Toto’ Martello. Leggi su dire

Agenzia_Dire : Sui #migranti governo e #Sicilia non trovano la quadra. - Riccardo957 : RT @Polo37411810: @51inif @Musumeci_Staff L'escremento Conte gli ha promesso meno tasse ho sempre avuto il sospetto che la maggior parte de… - Polo37411810 : @51inif @Musumeci_Staff L'escremento Conte gli ha promesso meno tasse ho sempre avuto il sospetto che la maggior pa… - manginobrioches : @vinoodles @paola_demicheli Sono i migranti che di notte le mettono fuori uso. Per questo, giustamente, #Musumeci s… - Giorgio98625117 : @Libero_official Cioè. Musumeci è andato a Roma per apprendere che Navalny il veleno se l'è preso fuori dalla Russi… -

Ultime Notizie dalla rete : Musumeci “Fuori Migranti: Musumeci, 'la Sicilia non può essere trattata come una colonia' Affaritaliani.it