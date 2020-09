Muore al centro commerciale e la gente si accalca per fare foto con telefonino (Di giovedì 3 settembre 2020) . C’è una bella canzone del compianto Prince intitolata “Sign o’ the times” (segno dei tempi): diremmo che il “mood” di quel motivo si attaglia bene a quel che è successo in un grande centro commerciale di Roma Sud, zona Eur. Fonte immagine: il Messagero In estrema sintesi: un uomo Muore per un improvviso malore e una massa di cretini armati di telefonino si accalca per “immortalare” la disgrazia con la inevitabile fotocamera incorporata da un fantastilione di pixel. Sembra una barzelletta, ma purtroppo è successo per davvero. Siamo circondati da gente che si crede “moderna” perché sa maneggiare uno smartphone o un tablet (quelli moderni davvero li progettano, i ... Leggi su pianetadonne.blog

