Mulan | ecco quando il film sarà disponibile su Disney+ senza costi aggiuntivi

Il film Disney Mulan sarà disponibile senza pagamenti aggiuntivi su Disney+ per tutti gli abbonati: ecco quando. Dal 4 settembre gli utenti di Disney+ saranno in grado di vedere Mulan con pagamento aggiuntivo per Accesso VIP di 21,99 euro, ma il film sarà disponibile su Disney+ senza costi aggiuntivi a partire dal 4 dicembre. Gli utenti che non vogliono pagare il noleggio del film non dovranno far altro che attendere qualche mese. Mulan sarà infatti fruibile per tutti gli abbonati senza costi ulteriori a partire dal 4 dicembre

Mulan sarà infatti fruibile per tutti gli abbonati senza costi ulteriori a partire dal 4 dicembre senza limiti nel numero di visioni. Mulan, diretto da Niki Caro, è firmato da Rick Jaffa ...

