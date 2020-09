Mostra del Cinema di Venezia: gli stili del Red Carpet top e flop. Promossa Cate Blanchett ed Elodie firmata Versace (Di giovedì 3 settembre 2020) Talento e ambizione: elementi fondamentali nel decretare il successo o meno di vero artista. Indubbiamente, anche l’occhio vuole la sua parte. Non parliamo di bellezza oggettiva, piuttosto di fascino, stile, particolarità. Che si tratti di un evento esclusivo o del tragitto casa- supermercato, la vera star è quella che riesce comunque a dare nell’occhio. Non basta un abito di alta sartoria per catturare l’obiettivo dei fotografi. Bisogna saper trasferire in ciò che si indossa la propria identità senza scendere a compromessi. Consci di ciò che volete, otterrete un buon risultato. Ieri (mercoledì 2 settembre) ha definitivamente preso il via la 77esima edizione della Mostra d’arte Cinematografica di Venezia. A inaugurare l’evento è stato il film ... Leggi su domanipress

