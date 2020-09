Mostra del Cinema di Venezia 2020, Quo vadis, Aida? Il genocidio di Srebrenica tra Schindler’s List e La scelta di Sophie (Di giovedì 3 settembre 2020) Quando il genocidio di Srebrenica fu reso possibile dai caschi blu olandesi dell’Onu. Inutile girarci troppo attorno. Jasmila Zbanic con Quo vadis, Aida?, primo film in Concorso a Venezia 77, ti sbatte sul muso le responsabilità etiche e morali di quel manipolo sgangherato e vile di militari delle Nazioni Unite che diede in pasto volontariamente migliaia di civili al sanguinario esercito serbo con a capo il generale Radko Mladic. Un film storico dalla carica politica devastante, sguardo al femminile sul mondo delle decisioni dei maschi, macchina da presa che inquadra scene di massa, centinaia e migliaia di attori, donne, uomini e mezzi corazzati, in profondità di campo come se fosse Il giorno più lungo. Zbanic accentua la piega al femminile scegliendo di porre al centro del ... Leggi su ilfattoquotidiano

DiodatoMusic : Sorrido alla meraviglia di questa città e della Mostra del Cinema che quest’anno ha ancora più forza e importanza.… - la_Biennale : #BiennaleCinema2020 #Venezia77 ha avuto inizio. Dalla Sala Grande del Palazzo del Cinema vi auguriamo buona Mostra! - _Carabinieri_ : Oggi come allora, i #Carabinieri sono presenti alla Biennale a presidio di sicurezza in occasione della 77ª Mostra… - Noovyis : (Mostra del Cinema di Venezia 2020, Quo vadis, Aida? Il genocidio di Srebrenica tra Schindler’s List e La scelta di… - ennis97014934 : RT @radio_zek: Il #2settembre 2005, alla Mostra del Cinema di #Venezia, è presentato in anteprima il film di Ang Lee che racconta la storia… -