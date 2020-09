Mostra del Cinema di Venezia 2020, l’ultraterrena Tilda Swinton Leone alla carriera: “Almodovar il mio amore più recente” (Di giovedì 3 settembre 2020) “Se ne stava sdraiata con i capelli oltre il bordo del letto senza far niente. Stregato la osservavo, non accadeva nulla, forse si sarebbe mossa, era meglio che non dicessi nulla, forse si stava preparando per uno scoppio di genialità che avrei potuto rovinare”. Così Derek Jarman scriveva di Tilda Swinton, e nessuno meglio del suo “creatore” l’ha conosciuta né mai la conoscerà. Non è un caso sia giunta al Lido indossando sotto ogni abito la maglietta originale del jarmaniano Caravaggio, il suo esordio assoluto davanti a una macchina da presa “senza Derek io non esisterei”. Luminosa di luce propria, Katherine MaTilda Swinton era l’unico Leone d’Oro alla carriera (anche se odia la ... Leggi su ilfattoquotidiano

