Morto il giovane volontario della Protezione Civile investito da un’auto (Di giovedì 3 settembre 2020) Ciro Campagna, il giovane volontario della Protezione Civile travolto da un’auto sull’autostrada A16, nei pressi di Cerignola (Foggia), è deceduto dopo giorni di agonia. Non ce l’ha fatta il ragazzo di 19 anni, ricoverato da giorni all’ospedale di Foggia a seguito di un incidente stradale. Il 19enne volontario della Protezione Civile, lo scorso sabato, durante … L'articolo Morto il giovane volontario della Protezione Civile investito da un’auto proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife

