Montalbano sfida Tú sí que vales (Di giovedì 3 settembre 2020) Il Commissario Montalbano Stefano Coletta corre ai ripari per non lasciare troppo campo libero a Canale 5 nella serata di sabato 12 settembre 2020, quando l’ammiraglia Mediaset darà il via alla settima edizione di Tú sí que vales, programma da anni leader del sabato sera d’autunno. Rai 1 avrebbe dovuto giocarsela con Ballando con le Stelle, che ha invece posticipato la partenza. Chi ci sarà al posto di Milly Carlucci? DavideMaggio.it vi anticipa che toccherà a Il Commissario Montalbano, in onda con una replica, sfidare Maria De Filippi e Co, prima di lasciare spazio dal 19 settembre allo show ballerino. Riuscirà Zingaretti, nell’inedita collocazione del sabato, a frenare la concorrenza di Canale 5? Ricordiamo che la serie, anche con puntate vecchie, riesce ... Leggi su davidemaggio

Testa testa nella sfida degli ascolti del 24 agosto. Rai1 insiste nella scelta di dedicare la serata del lunedì alle repliche delle sue grandi fiction. Ovviamente non tutto funziona alla stregua del C ...

Palinsesti tv, ecco gli scontri diretti di settembre in prima serata

I bollini rossi e neri sulle autostrade stanno al capitolo finale. Segno che l’estate sta finendo e quindi si ricomincia. Anche in tv dove si metteranno da parte le repliche ...

