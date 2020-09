Monopattini elettrici - Abbiamo provato il Seat eKickScooter 65 by Segway (Di giovedì 3 settembre 2020) Prendete un automobilista incallito, che ha sempre usato solo lauto per i suoi spostamenti, e mettetelo su uno di quei moderni Monopattini elettrici. Quale sarà il suo approccio? Ve lo dico io, che per la prima volta, e dico la prima, ho deciso di posare le suole sulla pedana di uno dei mezzi tanto in voga per le strade delle grandi metropoli.Ben fatto. Si chiama eKickScooter 65, è commercializzato dalla Seat ma è prodotto dalla Segway. un monopattino con ruote da 10 pollici, ben costruito, con materiali di qualità. Il display a Led al centro del manubrio è utile per tenere sottocchio velocità, stato batteria, modalità di guida (ce ne sono tre) e altro ancora e, come sulle auto cè anche il cruise control. Si, avete capito bene. Non solo un vezzo ... Leggi su quattroruote

