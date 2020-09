Mondo della scuola in rivolta: il 26 settembre tutti a Roma contro la disastrosa Azzolina (Di giovedì 3 settembre 2020) Mondo della scuola sul piede di guerra contro la ministra Azzolina. Anche le organizzazioni sindacali Flc Cgil, Cisl scuola, Uil scuola Rua, Snals Confsal e Gilda Unams prenderanno parte alla manifestazione indetta dal Comitato “Priorità alla scuola” che si terrà sabato 26 settembre a Roma. tutti in piazza contro la Azzolina Una protesta da tutta Italia per denunciare ritardi e incertezze del governo e della Azzolina che accompagnano l’avvio dell’anno scolastico. Esitazioni che rischiano di comprometterne la riapertura in presenza e in sicurezza del Mondo della ... Leggi su secoloditalia

