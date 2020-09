Monchi: “Per Rakitic non è stata una trattativa facile. Reguilon? Sarà difficile” (Di giovedì 3 settembre 2020) Monchi, direttore sportivo del Siviglia nonché ex ds della Roma ha parlato in conferenza stampa alla presentazione di Rakitic. Queste le sue parole: “Diego Carlos non ha ricevuto offerte e se non dovesse cambiare niente, sarà con noi per preparare la Supercoppa. Bono? Stiamo facendo progressi con il Girona, ma siamo ottimisti. Reguilon sarà sempre un’opzione per noi, perché ha giocato in modo splendido e ci ha aiutato molto. Ha avuto una grande stagione ed è cercato da altri club importanti. Rakitic? Non è stata una trattativa facile, ma siamo riusciti a convincere il Barcellona.” Foto: sito ufficiale Siviglia L'articolo Monchi: “Per Rakitic non è ... Leggi su alfredopedulla

