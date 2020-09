Miss Grand International, nel Sannio domenica la prima tappa del concorso (Di giovedì 3 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – domenica 6 settembre 2020, il tour internazionale di Miss Grand International farà tappa nel Sannio presso la location del Relais Il Feudo, in C/da Trocchia, Ceppaloni (Benevento), dove si sceglieranno le concorrenti per la Campania e Basilicata che accederanno dall’11 al 13 settembre 2020 alla finale nazionale del concorso che si terrà a Cinecittà World, Roma. “Miss Grand International è il concorso di bellezza e beneficenza che sta spopolando in tutto il mondo – scrive l’organizzazione del concorso di bellezza – anche per il suo fine umanitario grazie alla campagna sociale ... Leggi su anteprima24

ABRUZZO – Incoronata la nuova Miss Abruzzo: ieri a Tortoreto, la giuria ha nominato Anastasia Di Pietro, che succede a Francesca Persiani. Ventenne, castana ed alta 1.76, Di Pietro è stata già Miss Gr ...

La rosetana Anastasia Di Pietro, 20 anni, alta 1.76, ginnasta col sogno di diventare un grafico o una modella è Miss Italia Abruzzo. E' stata incoronata ieri sera, a Tortoreto, a conclusione della ser ...

