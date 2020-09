Milik comunica al Napoli il suo ok alla Roma. Oggi incontro Adl-Ramadani per ingaggio Under (Di giovedì 3 settembre 2020) Milik ha comunicato al Napoli di essere pronto al trasferimento a Roma, scrive il Corriere dello Sport. A questo punto manca “solo” che la Juventus prenda Dzeko e liberi il posto nella squadra giallorossa per il polacco. E manca anche l’accordo definitivo tra Roma e Napoli. “Arek, infatti, ha comunicato di aver accettato l’offerta della Roma e dunque di essere pronto al trasferimento. Cosa manca? Intanto che la Juventus prenda Dzeko, liberando la maglia numero 9 a Trigoria. E poi l’accordo definitivo tra i due club. Comunque vicino: il Napoli chiede Under, Riccardi e 20 milioni di euro, mentre Fienga offre i due cartellini e 15 milioni. A proposito: Oggi De Laurentiis ... Leggi su ilnapolista

