Miley Cyrus: ecco perchè ho divorziato da Liam Hemsworth (Di giovedì 3 settembre 2020) A un anno di distanza la cantante Miley Cyrus ha rivelato a Joe Rogan, commentatore televisivo molto famoso in America che ha un programma molto seguito su Internet, “The Joe Rogan Experience”, le ragioni del suo divorzio dal marito Liam Hemsworth. Un matrimonio che sembrava solido, visto che era arrivato dopo un lungo “tira e molla” tra i due, e che invece è naufragato all’improvviso. E’ durata ben due ore l’intervista di Miley Cyrus con il commentatore televisivo Joe Rogan, a cui ha spiegato perché sia finito il suo matrimonio con l’attore Liam Hemsworth, durato dal dicembre 2018 all’agosto 2019. Oggi Miley è single, la prima volt da cinque anni, e ha ... Leggi su velvetgossip

