Milano ricorda il generale Dalla Chiesa: "Testimonianza di fedeltà alle istituzioni" (Di giovedì 3 settembre 2020) Milano, 3 settembre 2020 - Questa mattina, ai piedi del Monumento al Carabiniere di piazza Diaz, Milano ha ricordato la figura del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e della moglie Emanuela Setti ... Leggi su ilgiorno

Milano, 3 set. (Adnkronos) - L'impegno portato avanti dal generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, assassinato dalla mafia 38 anni fa, il 3 settembre del 1982, "ci ricorda che la mafia è un nemico assolut ...

Ezio Greggio ricorda Philippe Daverio: “Raccontava in modo ironico l’arte, ci mancherà”

La scomparsa dello storico dell'arte Philippe Daverio ha sorpreso il mondo della cultura e dello spettacolo. Della tv in particolare, visto che per i suoi modi di raccontare con semplicità e ironia er ...

