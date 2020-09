Milano ricorda Dalla Chiesa nel 38mo anniversario morte (Di giovedì 3 settembre 2020) “Ricordiamo con orgoglio e commozione un uomo giusto, che ha fatto della propria vita una testimonianza di fedeltà alle istituzioni democratiche e al Paese” ha affermato il sindaco di Milano Giuseppe Sala. fmo/pc/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Milano ricorda Dalla Chiesa nel 38mo anniversario morte - marisameli2 : @FaustoCrosetti @leggoit Vero,ma lei se li ricorda questi inetti quando nel 1992 erano fuori da palazzo di giustizi… - Notiziedi_it : Milano ricorda il generale Dalla Chiesa a 38 anni dall’assassinio - ADM_assdemxmi : RT @rep_milano: Milano ricorda il generale Dalla Chiesa a 38 anni dall'assassinio [aggiornamento delle 14:56] - ginugiola : Milano ricorda il generale Dalla Chiesa a 38 anni dall'assassinio -

Ultime Notizie dalla rete : Milano ricorda

Lo chiamava maître, maestro. In modo affettuoso, ma con la gratitudine di chi ha molto imparato. Si conoscevano da più di 50 anni, Philippe Daverio e il gallerista Jean Blanchaert. "Un'amicizia frater ...Roma, 3 set. (Adnkronos) - Un dispositivo semplice ma utile per raccogliere in un anno in media oltre 500 chilogrammi di rifiuti plastici comprese le microplastiche e le microfibre. È il Seabin adotta ...