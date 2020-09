Milano è la città candidata dall'Italia a sede del Tribunale dei brevetti Ue (Di giovedì 3 settembre 2020) La Presidenza del Consiglio ha individuato Milano come città candidata a ospitare il Tribunale dei brevetti e Torino come sede per l'Istituto Italiano per l'Intelligenza artificiale Leggi su corriere

fattoquotidiano : Fondi Lega, commercialista indagato in procura a Milano: sta rispondendo alle domande dell’interrogatorio - AMorelliMilano : #Milano di Sala, questa la situazione in stazione Centrale, principale porta d'ingresso della città, qualche giorno… - caritas_milano : Emergenza #Migranti: Invasione o #Fakenews? Ad oggi i numeri raccontano di una presenza di stranieri nelle struttu… - magdulka64 : RT @AlfonsoBonafede: Sono molto contento e soddisfatto della candidatura di Milano a Tribunale unificato dei brevetti. Ci sono tutte le car… - ry65nzcf : Tribunale unificato dei Brevetti, Milano città candidata -