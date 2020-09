Milano: Bolognini (Lega), 'scelta candidato a ottobre, non aspettiamo Sala' (Di giovedì 3 settembre 2020) Milano, 3 set. (Adnkronos) - Il centrodestra potrebbe presentare il candidato sindaco per Milano prima che Giuseppe Sala sciolga la riserva e probabilmente lo farà dopo le regionali, ad ottobre. Lo ha spiegato il commissario della Lega a Milano e assessore regionale, Stefano Bolognini, a margine della commemorazione del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, in città. La scelta di Sala non sarà determinante per la scelta del candidato. "Assolutamente no. Ieri - dice - ho sentito Matteo Salvini: appena dopo le Regionali ci prendiamo un paio di giorni per respirare e poi verranno presentati i candidati del centrodestra della tornata amministrativa di primavera di ... Leggi su iltempo

