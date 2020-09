Migranti, governo sospende tributi Lampedusa fino a fine anno (Di venerdì 4 settembre 2020) Via libera del Consiglio dei ministri al cosiddetto decreto Lampedusa, contenente misure relative alle scadenze fiscali per gli abitanti dell'isola. Nel provvedimento sono state inserite anche le misure economiche a favore del Comune din Lampedusa e Linosa, come assicurato dal premier Giuseppe Conte al primo cittadino, Totò Martello, e al governatore Nello Musumeci, entrambi ricevuti a Palazzo Chigi. Nel decreto, tra l'ltro, sono state inserite misure sul trasporto pubblico scolastico e sui fondi per gli affitti dei locali aggiuntivi per l'attività didattica."In considerazione dell’andamento dei flussi migratori e delle conseguenti misure di sicurezza sanitaria necessarie per la prevenzione del contagio da COVID-19, il testo prevede - si legge nella nota di P. Chigi diffusa subito dopo il Cdm - per i soggetti che ... Leggi su ilfogliettone

Conte: «Lampedusa svuotata dai migranti entro venerdì»

L’impegno a svuotare entro venerdì l’hotspot di Lampedusa grazie anche all’impiego di due nuove navi quarantena. E poi interventi a sostegno dell’economia dell’isola. «La sofferenza economica, e non s ...

